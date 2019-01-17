2019-01-17T14:34:34+03:00
Общество

Кировчанам придется копить 15 лет на покупку коттеджа

В среднем по России этот показатель составляет 9 лет
Александр ЧАРУШИН
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Покупка собственного дома с землей - непозволительная роскошь для кировчанПокупка собственного дома с землей - непозволительная роскошь для кировчанФото: Дмитрий ИГНАТОВ
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Эксперты выяснили, сколько лет нужно копить жителям регионов России, чтобы приобрести личный дом. При расчетах использовались данные Росстата о зарплатах в субъектах РФ, а также средняя стоимость коттеджа с участком земли - для этого была проанализирована база объявлений о продаже.

- Средняя зарплата жителей Кировской области составила 27 376 рублей, - сообщает портал «Мир квартир». - А коттедж с землей обойдется кировчанам почти в 4 миллиона 827 тысяч рублей. В итоге копить на покупку собственного дома жителям Кировской области нужно в течение 15 лет.

Отметим, что самая трудная ситуация сложилась в Крыму: средние зарплаты в этом регионе вполне соответствуют кировским, однако коттеджи с землей стоят едва не в три раза больше, чем в Кировской области. Быстрее всего - за 5 лет - на собственный дом могут накопить жители Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В среднем по России этот показатель составляет 9 лет.

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