2019-01-17T14:12:56+03:00
Происшествия

Двоих заключенных в Кировской области обвиняют в призыве к терроризму

Мужчины во время просмотра телепередачи
Анна КРЮКОВА
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Мужчины публично оправдывали терроризмМужчины публично оправдывали терроризмФото: Алексей БУЛАТОВ
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В отношении двоих заключенных в Кировской области возбуждены уголовные дела по статье «Публичное оправдание терроризма». Первый случай произошел зимой 2018 года. Заключенный, который отбывал наказание за серию краж, пропагандировал терроризм во время просмотра одной из телепередач.

Второй случай зафиксировали весной 2018 года. Житель Кабардино-Балкарской Республики оправдывал действия терроистов в комнате отдыха при других осужденных.

- Мужчины понимали, что их действия могут побудить осужденных к совершению преступлений террористической направленности, - пояснили в следственном комитете Кировской области. - Они и преследовали эту цель.

Сейчас оба уголовных дела направлены в суд. Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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