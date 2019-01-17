2019-01-17T13:39:33+03:00
Общество

Власти потратят на Победилово еще 70 миллионов рублей

Также в аэропорте будут создавать парковки и фудкорты
Александр ЧАРУШИН
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Развитие инфраструктуры должно снизить нагрузку на бюджетРазвитие инфраструктуры должно снизить нагрузку на бюджетФото: Сергей ШИСТАРЕВ
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В 2019 году объем субсидий кировскому аэропорту Победилово планируют увеличить до 100 миллионов рублей. Отметим, что изначально в бюджете региона на эти цели было заложено всего 30 миллионов. Власти планируют развивать его инфраструктуру, чтобы в итоге снизить нагрузку на региональный бюджет.

- Аэропорт требует порядка 100 миллионов бюджетных дотаций, - приводит ТАСС слова губернатора Кировской области Игоря Васильева. - Это плановые инвестиции, которые будут сделаны, мы над этим работаем. Второй вопрос: нужно развивать парковки, фудкорты - то, что позволит снизить нагрузку на бюджет.

- На протяжении последних лет предприятие является планово-убыточным, - пояснила ТАСС министр финансов Кировской области Лариса Маковеева. - Средства субсидии направляются на финансово-хозяйственную деятельность: выплату зарплат, закупку реагентов, противообледенительной жидкости и горюче-смазочных материалов, запчастей, а также на возврат прежних займов.

К слову, в пресс-службе Победилово «Комсомолке» пока не подтвердили информацию о выделении дополнительных средств из бюджета.

Напомним, ранее стало известно о том, что сумма долгов Победилово вышла за 100 миллионов рублей. Проверка Контрольно-счётной палаты Кировской области показала, что для полноценной работы аэропорта требуется свыше 200 миллионов рублей.

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