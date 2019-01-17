Полицейские в Кирове просят откликнуться очевидцев ДТП
Авария произошла 4 января в Верхошижемском районе
В аварии погибли один взрослый и два подростка. Фото: ГИБДД УМВД Кировской области
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Сотрудники полиции в Кировской области разыскивают очевидцев ДТП в Верхошижемском районе 4 января. Авария произошла около 11.30 часов на 78-м километре дороги Киров-Советск-Яранск.
- В ДТП столкнулись встречные автомобили «ВАЗ-21041-30» и «KIA Ceed», - об этом сообщили в УМВД по Кировской области. - В аварии погибли водитель и два несовершеннолетних пассажира «ВАЗа», остальные пассажиры легковушек получили травмы.
Если вы стали очевидцем ДТП, просьба сообщить по номерам: 588-888, 64-38-77, 588-947, 588-946.