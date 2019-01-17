В Суне авария грузовика и легковушки унесла жизни двух мужчин

СЕГОДНЯ 10:47 2019-01-17T11:08:23+03:00

Удар был такой силы, что легковушку отбросило в кювет. Фото: ГИБДД УМВД России по Кировской области

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Сегодня, 17 января, около шести часов утра, в Сунском районе столкнулись КамАЗ и «Приора». Грузовик под управлением 58-летнего водителя двигался в сторону Кирова, «Лада» с 42-летним водителем и двумя пассажирами - ему навстречу.

- В настоящее время неизвестно, из-за чего произошло столкновение, - рассказали ГИБДД УМВД России Кировской области. - В результате аварии пассажиры «Лады» погибли на месте, водитель легкового автомобиля получил травмы. Его госпитализировали.

Водитель грузовика не пострадал.

От удара «Приору» сильно помяло и выкинуло в кювет. Ее задняя часть полностью разбита.