В Суне авария грузовика и легковушки унесла жизни двух мужчин
ДТП произошло на 90-м километре трассы Киров - Вятские Поляны
Удар был такой силы, что легковушку отбросило в кювет. Фото: ГИБДД УМВД России по Кировской области
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Сегодня, 17 января, около шести часов утра, в Сунском районе столкнулись КамАЗ и «Приора». Грузовик под управлением 58-летнего водителя двигался в сторону Кирова, «Лада» с 42-летним водителем и двумя пассажирами - ему навстречу.
- В настоящее время неизвестно, из-за чего произошло столкновение, - рассказали ГИБДД УМВД России Кировской области. - В результате аварии пассажиры «Лады» погибли на месте, водитель легкового автомобиля получил травмы. Его госпитализировали.
Водитель грузовика не пострадал.
От удара «Приору» сильно помяло и выкинуло в кювет. Ее задняя часть полностью разбита.