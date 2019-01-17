2019-01-17T11:07:02+03:00
Происшествия

В Юрьянском районе две семьи остались без дома из-за пожара

В огне сгорела баня, хлев, веранда и двухквартирный дом
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Из-за пожара без дома остались две семьи. Фото: ГУ МЧС России по Кировской областиИз-за пожара без дома остались две семьи. Фото: ГУ МЧС России по Кировской области
Изменить размер текста:

Вчера, 16 января 2019 года, около 11 часов вечера, в доме на улице Новой деревни Коки Юрьянского района случилось ЧП. Огонь начал распространяться с веранды. Жильцы позвонили в пожарную службу.

- Для тушения двухквартирного дома на место ЧП выехала бригада добровольцев, - рассказали «Комсомолке» в ГУ МЧС России по Кировской области. - Они пытались сдержать распространение огня до приезда бригады спасателей. Добровольцы также эвакуировали из двухквартирного дома семьи.

Всех жильцов удалось спасти. Пострадавших в огне не было. Однако здание и стоящие рядом постройки сгорели почти дотла. Огонь уничтожил кровлю дома, стены, имущество жильцов, веранду, хлев и баню.

По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки на веранде.

Для тушения огня на место происшествия выезжали семь человек и три единицы техники.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кирове прошел самый сильный снепад за всю зиму
Кировчанам придется копить 15 лет на покупку коттеджа
Бизнес-форум Россия – Зимбабве продемонстрировал взаимный интерес в развитии двусторонних отношений
Двоих заключенных в Кировской области обвиняют в призыве к терроризму
Власти потратят на Победилово еще 70 миллионов рублей
Полицейские в Кирове просят откликнуться очевидцев ДТП
«Голова как у теленка»: в Кирсе отстрелили стаю волков
В Суне авария грузовика и легковушки унесла жизни двух мужчин
Область приобрела 3,9 миллиона вакцин от бешенства
В Кировской области выросла заболеваемость ОРВИ среди маленьких детей
Каникулы «инстаграмного» режима
Из-за ремонта теплотрассы похолодает в домах в центре Кирова
В Кирове начали проверять газовое оборудование из-за взрывов в Магнитогорске и Шахтах
Пенсионер МВД из Кирово-Чепецка помог задержать велосипедного вора
В Кирове руководитель компании почти три года не давал зарплату работнику
В Кирове открыли вторую ледовую переправу через Вятку
Кировэнерго приглашает юных жителей Кировской области и педагогов принять участие в интернет-конкурсе «Электрознания и призомания»
В Кирове разработают дизайн-код для зданий на улице Ленина
«УРАЛХИМ» заключил соглашение с Зимбабве
Циклон принесет в Киров метели и заморозки
По дороге из Радужного машина съехала в кювет и перевернулась
Метели и гололед: водителей предупредили о рисках ДТП
Директора лесозаготовительной фирмы в Кирове осудили за мошенничество
Спешите делать добрые дела
В Белой Холунице нашли световой лес
20 лет поисков: уроженка Челябинска в Кирове ищет родственников своей мамы