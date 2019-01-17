В Юрьянском районе две семьи остались без дома из-за пожара
Вчера, 16 января 2019 года, около 11 часов вечера, в доме на улице Новой деревни Коки Юрьянского района случилось ЧП. Огонь начал распространяться с веранды. Жильцы позвонили в пожарную службу.
- Для тушения двухквартирного дома на место ЧП выехала бригада добровольцев, - рассказали «Комсомолке» в ГУ МЧС России по Кировской области. - Они пытались сдержать распространение огня до приезда бригады спасателей. Добровольцы также эвакуировали из двухквартирного дома семьи.
Всех жильцов удалось спасти. Пострадавших в огне не было. Однако здание и стоящие рядом постройки сгорели почти дотла. Огонь уничтожил кровлю дома, стены, имущество жильцов, веранду, хлев и баню.
По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки на веранде.
Для тушения огня на место происшествия выезжали семь человек и три единицы техники.