В Юрьянском районе две семьи остались без дома из-за пожара

СЕГОДНЯ 10:26 2019-01-17T11:07:02+03:00

Из-за пожара без дома остались две семьи. Фото: ГУ МЧС России по Кировской области

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Вчера, 16 января 2019 года, около 11 часов вечера, в доме на улице Новой деревни Коки Юрьянского района случилось ЧП. Огонь начал распространяться с веранды. Жильцы позвонили в пожарную службу.

- Для тушения двухквартирного дома на место ЧП выехала бригада добровольцев, - рассказали «Комсомолке» в ГУ МЧС России по Кировской области. - Они пытались сдержать распространение огня до приезда бригады спасателей. Добровольцы также эвакуировали из двухквартирного дома семьи.

Всех жильцов удалось спасти. Пострадавших в огне не было. Однако здание и стоящие рядом постройки сгорели почти дотла. Огонь уничтожил кровлю дома, стены, имущество жильцов, веранду, хлев и баню.

По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки на веранде.

Для тушения огня на место происшествия выезжали семь человек и три единицы техники.