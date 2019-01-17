Область приобрела 3,9 миллиона вакцин от бешенства

СЕГОДНЯ 10:25 2019-01-17T11:06:03+03:00

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Только в 2017 году на территории региона было зафиксировано порядка 60 случаев бешенства у диких животных. Хотя лет тридцать назад Кировская область не знала, что такое бешенство - на территории региона почти не встречалось зараженных животных.

Заражение бешенством может привести к роковым последствиям - поражению нервной системы и летальному исходу. В управлении Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике успокоили - ситуация выправляется: в прошлом году было зафиксировано 15 случаев бешенства. Но это не повод расслабляться - необходимо принимать меры, иначе вирус опасного заболевания вновь вернется в область.

- В этом году запланирована вакцинация диких и домашних животных. Для этого закуплено порядка 3,8 миллиона вакцин. Помимо этого остался резерв прошлого года - около 800 тысяч доз вакцин, - сообщил начальник отдела ветеринарного надзора Александр Кононов.

Появление бешенства в области связывают с миграцией диких животных, которые являются переносчиками заболевания. Например, в 2010 году волки, лисы и прочие плотоядные хлынули в область из-за невыносимой жары. И стали причиной масштабных заражений.

Развитие пушного промысла, как оказалось, тоже влияет на ситуацию с бешенством. Основные переносчики - енотовидная собака и лисица. Шкурки этих представителей животного мира любят использовать производители меховых изделий. В итоге растет поголовье и как следствие риск заболеваемости бешенством.

Еще одна причина массовых заражений - отказ от вакцинации. В 2014 году регион решил сэкономить: отказались от поставки федеральной вакцины. Итог эксперимента привел к массовому заражению бешенством. Через пару лет вакцинацию вернули.