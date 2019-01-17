2019-01-17T09:45:10+03:00
Здоровье

В Кировской области выросла заболеваемость ОРВИ среди маленьких детей

Число заболевших среди взрослых понизилось
Анна КРЮКОВА
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Среди малышей заболеваемость выросла на 32%Среди малышей заболеваемость выросла на 32%Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За неделю с 7 по 13 января в Кировской области повысилась заболеваемость ОРВИ среди малышей. Число заболевших детей от 0 до 2 лет выросло на 32%.

- Однако заболеваемость среди взрослых составила 4444 человека, это ниже на 8,5%, по сравнению с прошлой неделей, - пояснили в Роспотребнадзоре Кировской области.

Специалисты напоминают кировчанам о небходимости соблюдать основные меры профилактики. Стоит избегать мест большого скопления людей, чаще проветривать помещение, не забывать мыть руки и соблюдать здоровый образ жизни.

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