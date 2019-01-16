Из-за ремонта теплотрассы похолодает в домах в центре Кирова
Завтра, 17 января, будут налаживать герметичность теплотрассы, которая «обогревает» центральную часть Кирова. К счастью, полного отключения не будет. Однако, с утра и до вечера четверга один трубопровод все же выведут из эксплуатации.
- На время работ параметры теплоносителя могут понизиться, - рассказали в пресс-службе КТК. - Это коснется домов, которые находятся в зоне, ограниченной улицами Советской, Ленина, Труда и Карла Маркса.
Напомним, недавно на теплосетях произошла авария, из-за которой без тепла остались 28 тысяч жителей Кирова. Тогда на ремонт потребовался день, однако еще на следующие сутки в квартирах у некоторых кировчан было холодно.