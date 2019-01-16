2019-01-16T18:03:18+03:00
Недвижимость

Из-за ремонта теплотрассы похолодает в домах в центре Кирова

Работать на тепломагистрали будут с утра и до вечера
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Ремонт теплотрассы займет у специалистов один рабочий деньРемонт теплотрассы займет у специалистов один рабочий деньФото: Сергей ШИСТАРЕВ
Изменить размер текста:

Завтра, 17 января, будут налаживать герметичность теплотрассы, которая «обогревает» центральную часть Кирова. К счастью, полного отключения не будет. Однако, с утра и до вечера четверга один трубопровод все же выведут из эксплуатации.

- На время работ параметры теплоносителя могут понизиться, - рассказали в пресс-службе КТК. - Это коснется домов, которые находятся в зоне, ограниченной улицами Советской, Ленина, Труда и Карла Маркса.

Напомним, недавно на теплосетях произошла авария, из-за которой без тепла остались 28 тысяч жителей Кирова. Тогда на ремонт потребовался день, однако еще на следующие сутки в квартирах у некоторых кировчан было холодно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кирове начали проверять газовое оборудование из-за взрывов в Магнитогорске и Шахтах
Пенсионер МВД из Кирово-Чепецка помог задержать велосипедного вора
В Кирове руководитель компании почти три года не давал зарплату работнику
В Кирове открыли вторую ледовую переправу через Вятку
Кировэнерго приглашает юных жителей Кировской области и педагогов принять участие в интернет-конкурсе «Электрознания и призомания»
В Кирове разработают дизайн-код для зданий на улице Ленина
«УРАЛХИМ» заключил соглашение с Зимбабве
Циклон принесет в Киров метели и заморозки
По дороге из Радужного машина съехала в кювет и перевернулась
Метели и гололед: водителей предупредили о рисках ДТП
Директора лесозаготовительной фирмы в Кирове осудили за мошенничество
Спешите делать добрые дела
В Белой Холунице нашли световой лес
20 лет поисков: уроженка Челябинска в Кирове ищет родственников своей мамы