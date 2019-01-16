2019-01-16T17:52:13+03:00
Общество

В Кирове начали проверять газовое оборудование из-за взрывов в Магнитогорске и Шахтах

Заниматься осмотром оборудования могут только 20 организаций
Евгений ДЕМИХОВ
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Проверять газовое оборудование могут только лицензированные организации. Фото: admkirov.ruПроверять газовое оборудование могут только лицензированные организации. Фото: admkirov.ru
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Специалисты газоснабжающих организаций будут приходить к жителям города чаще, чем один раз в год, как это было раньше. Проверки решили участить в связи со взрывами газа в Магнитогорске и Шахтах.

- К сожалению, некоторые кировчане не открывают двери специалистам, - объяснили в администрации города Кирова. - Напоминаем, что у работников газовых служб должны быть при себе соответствующие удостоверения и униформа. Чтобы избежать встречи с мошенниками, нужно уточнять, какая именно компания должна проводить работы в конкретном доме.

В Кирове действует 20 организаций, которые имеют лицензию на ремонт, диагностику и обслуживание оборудования. Их список можно уточнить на сайте Госжилинспекции, во вкладке «Газбезопасность».

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