Пенсионер МВД из Кирово-Чепецка помог задержать велосипедного вора
Мужчина вышел на прогулку со своей собакой, но заметил, что подвал дома, в котором он живет, открыт. Замок с сорванной дужкой лежал на земле. Пенсионер решил повесить замок на место и позднее проверить подвал, однако заметил, что внутри кто-то ходит и светит фонариком.
- Пенсионер МВД вызвал полицию, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области. - Полицейские нашли в подвале мужчину, который готовил к выносу электроинструменты, продукты питания и другие вещи.
Как оказалось, все это было украдено у жильцов дома. Мужчину задержали и установили его личность.
В полиции сообщили, что 45-летний мужчина два месяца назад вышел из тюрьмы и уже успел «натворить дел». Его подозревают в двух кражах велосипедов из подъездов многоквартирных домов в начале января.
На экс-уголовника завели дело по статье «Покушение на кражу, совершенную с незаконным проникновением в помещение».