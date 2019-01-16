В Кирове руководитель компании почти три года не давал зарплату работнику
Директор организации не платил деньги своему сотруднику с апреля 2015 года до января 2018 года. Руководитель задолжал работнику порядка 220 тысяч рублей за это время. Все деньги, которые у него, к слову, имелись, он тратил на другие собственные цели.
- На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы», - рассказали в прокуратуре Кировской области. - Суд признал его виновным и назначил ему штраф в размере ста тысяч рублей.
Работодателю придется заплатить невыплаченное, только на этот раз уже принудительно. Судья направил приказ в службу приставов о взыскании всей суммы задолженности.