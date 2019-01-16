В Кирове руководитель компании почти три года не давал зарплату работнику

СЕГОДНЯ 16:08 2019-01-16T16:32:31+03:00

Директора организации оштрафовали на сто тысяч рублей за задолженность по зарплатам Фото: Валерий РОМАНОВ

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Директор организации не платил деньги своему сотруднику с апреля 2015 года до января 2018 года. Руководитель задолжал работнику порядка 220 тысяч рублей за это время. Все деньги, которые у него, к слову, имелись, он тратил на другие собственные цели.

- На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы», - рассказали в прокуратуре Кировской области. - Суд признал его виновным и назначил ему штраф в размере ста тысяч рублей.

Работодателю придется заплатить невыплаченное, только на этот раз уже принудительно. Судья направил приказ в службу приставов о взыскании всей суммы задолженности.