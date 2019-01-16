В Кирове открыли вторую ледовую переправу через Вятку

СЕГОДНЯ 15:42 2019-01-16T16:35:12+03:00

Еще одну дорогу в Лебяжском районе откроют в конце января. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области

По ней смогут проехать грузовики весом до 25 тонн

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Сегодня, 16 января 2019 года, сотрудники ГИБДД и МЧС приняли вторую из семи ледовых дорог в Кировской области. Она находится в поселке Лебяжье. В основном по этой дороге через Вятку будут ходить грузовики с лесом.

- Ширина дороги составила 16 метров, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области. - Длина переправы - 300 метров. По ней может двигаться только одно транспортное средство весом до 25 тонн. Лед на переправе достиг толщины 84 сантиметра.

Кстати, 15 января приняли первую аналогичную «трассу». Ее открыли вблизи села Гоньба Малмыжского района. По своим размерам она превосходит переправу в Лебяжье. Ее длина составляет почти 600 метров, а ширина - 90 метров.

В конце января будут открыты еще пять подобных переправ. Одна из них начнет действовать также в Лебяжском районе.