Циклон принесет в Киров метели и заморозки

СЕГОДНЯ 13:55 2019-01-16T14:54:53+03:00

Оттепель и снегопады ждут кировчан на этой неделе Фото: Мария ЛЕНЦ

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Перва волна снегопадов началась уже сегодня, 16 января. Погода Кировской области в ближайшие дни этой недели будет формироваться под воздействием циклона. Его центр располагается над северо-западом Европейской части России.

- Над Кировской областью и Уралом будет господствовать устойчивый юго-западный воздушный поток, - рассказали кировские метеорологи-любители. - Он принесет в регион теплую погоду. 16-18 января в Кирове будет достаточно тепло, однако в конце недели заметно похолодает. Температура воздуха понизится до -20 градусов. Прогнозы по осадкам неоднозначны, но снега выпадет много: примерно в полтора раза больше нормы.

По предсказаниям, сугробы в некоторых местах области могут увеличиться на 20 сантиметров, а то и больше.

В среду, 16 января, ожидается сильное потепление. Днем температура воздуха может подняться до -3...+1 градуса. Ветер в этот день достигнет скорости 7-13 метров в секунду, с порывами до 18 метров в секунду.

В четверг, 17 января, метели не прекратятся. Ветер незначительно ослабнет, и температура воздуха станет понижаться. Ночью температура упадет до -3...-8 градусов и продолжит падение днем до -10 градусов.

В пятницу, 18 января, метели станут ослабевать, чего не скажешь о ветре. Он весь день будет держаться на уровне 7-13 метров в секунду. А температура воздуха сделает очередной скачок. Если ночью столбик термометра достигнет отметки -10 градусов, то днем он поднимется до -2...+2 градусов.

В субботу и воскресенье погодные «качели» замедлятся. Температура начнет медленно, но верно падать. Местами возможны похолодания до -23 градусов.