По дороге из Радужного машина съехала в кювет и перевернулась

СЕГОДНЯ 12:55 2019-01-16T13:08:05+03:00

Водитель не справился с управлением, из-за этого машина съехала в кювет. Фото: ГИБДД УМВД России по Кировской области

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Вчера, 15 января 2019 года, на улице Сергеевской, 29, в слободе Шельпяки двадцатилетний водитель «пятнадцатой» не справился с управлением своего авто. Машину занесло, она съехала в кювет и перевернулась.

- По предварительным данным, автомобиль двигался из Радужного в Киров, - уточнили в ГИБДД УМВД России по Кировской области. - В результате ДТП 68-летняя пассажирка получила легкие травмы. Госпитализация ей не потребовалась.

По информации полиции, водитель был трезв.

В ГИБДД напомнили, что осложнившиеся погодные условия могут привести к увеличению числа аварий. Водителей просят быть осторожнее на дорогах и соблюдать скоростной режим.