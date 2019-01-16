Метели и гололед: водителей предупредили о рисках ДТП

СЕГОДНЯ 12:10 2019-01-16T12:10:45+03:00

Участникам дорожного движения сегодня нужно быть особенно осторожными на дорогах. Фото: ГИБДД УМВД России по Кировской области

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16 января в Кировской области пройдут снегопады. Это усложнит ситуацию на дорогах. Водителей предупреждают, что из-за колебаний воздуха от -1 до -5 градусов может образоваться гололедица. Особенно это касается путепроводов, мостов и эстакад.

- Автовладельцам на дорогах следует проявлять большую осторожность, - рассказали в ГИБДД УМВД России по Кировской области. - При движении максимально снижать скорость и соблюдать безопасную дистанцию между транспортом. Совершать маневры, в частности обгоны, с осторожностью.

В инспекции напомнили: если ДТП все же случится, то необходимо обозначить место происшествия и зафиксировать материально (фото, видео) условия, при которых оно случилось. Кроме того, нужно убедиться, что все участники целы.