2019-01-16T11:50:31+03:00
Общество

В Белой Холунице нашли световой лес

За необычным оптическим явлением наблюдал местный житель
Евгений ДЕМИХОВ
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Свет исходил от огней горнолыжного спуска. Фото: vk.com/meteokirovСвет исходил от огней горнолыжного спуска. Фото: vk.com/meteokirov
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Световые столбы запечатлели с берега местного пруда. Сияние исходило от фонарных столбов горнолыжного склона. Местный житель Михаил Устюжанин сделал фото этого очаровательного явления.

Кадры с изображением светового леса выложили в группе «Любительская метеорология в Кирове». В социальной сети объяснили, что такой световой эффект может получиться только в темное время суток. Явление относят к атмосферному оптическому явлению - гало.

Гало запечатлели с противоположного берега Белохолуницкого пруда. Фото: vk.com/meteokirov

Гало запечатлели с противоположного берега Белохолуницкого пруда. Фото: vk.com/meteokirov

Кстати, у кировчан будет возможность наблюдать частичное лунное затмение. Оно произойдет 21 января 2019 года. Начало события прогнозируется на 5.36 утра этого дня.

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