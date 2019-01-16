20 лет поисков: уроженка Челябинска в Кирове ищет родственников своей мамы

СЕГОДНЯ 10:59 2019-01-16T11:46:14+03:00

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Салимя Петрова, жительница Вельска, пытается найти родственников или знакомых своей мамы. За помощью женщина обратилась к кировчанам, написав об этом пост в социальных сетях.

Ее дочь предполагает, что мама может быть родом из Ленинградской области: в годы войны многие детские дома из блокады были перевезены на Вятку. Фото: Салимя Петрова

- Уважаемые кировчане, помогите, пожалуйста, разыскать родственников, или одноклассников, или однокурсников по торгово-кулинарному училищу Митюковой Татьяны (Сонии) Латфулловны, рожденной 5 мая 1944 года. Так указано в документах усыновителей.

Фото: Салимя Петрова

Салимя рассказала «Комсомолке», что ее мама была ребенком из детдома. Ее мама Валентина умерла при родах, и Татьяна сразу же попала в дом малютки. А в июне 1946 года ее удочерили Латфулл Нурсалимович и Гельсем Носибулловна Митюковы. Семья проживала на улице Водопроводной. А вот номер дома Салимя не знает.

Фото: Салимя Петрова

- Поиски своих родственников начала еще моя мама, - пояснила «КП» Салимя. - Но с ее замужеством все остановилось, а потом она умерла. Поиски родственников продолжила я. Знаете, не хочется быть Иваном, не помнящим родства. Да и детям и внукам моим интересно, откуда мы.

Салимя Петрова просит всех, кто знает какую-либо информацию, пускай незначительную, о родственниках или знакомых ее матери и бабушки, сообщить ей. Писать можно в личные сообщения на ее страницу.