Кировчанка взяла для мужчины кредиты на 600 тысяч рублей, а он сбежал с ее деньгами

СЕГОДНЯ 10:14 2019-01-16T11:42:02+03:00

Женщина поверила, что у ее избранника проблемы на работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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На днях в полицию обратилась за помощью 28-летняя кировчанка. Женщина пояснила, что ее обманул мужчина, с которым она встречалась. По словам потерпевшей, ее избранник представился ей директором склада.

- Во время встреч он рассказал потерпевшей о «проблемах на работе» и попросил взять кредит, - пояснили в УМВД по Кировской области. - Мужчина пообещал, что будет выплачивать его сам.

Затем у него якобы сгорел склад, также ему понадобилась для работы машина, а потом и вовсе начались проблемы со здоровьем. Чтобы помочь мужчине, кировчанка продолжала брать кредиты. В итоге она оформила на себя пять займов на сумму 633 тысячи рублей. Все деньги женщина отдала своему избраннику. Мошенник же, получив деньги, скрылся.

Сотрудники полиции начали разыскивать злоумышленника. Им оказался неработающий 34-летний кировчанин. Мошенника задержали и доставили в полицию. По словам брачного афериста, все деньги он потратил на личные нужды.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Кировчанину грозит до шести лет лишения свободы и штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей.