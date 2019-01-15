В Кирове к концу недели должны очистить от снега 11 улиц

СЕГОДНЯ 17:48 2019-01-15T17:55:29+03:00

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Вывозить снег начали сегодня, 15 января, с улицы Пятницкой. Следующими, согласно графику, станут улицы Циолковского, Чистопрудненская и Романа Ердякова. Их планируют расчистить 16 января. Далее разгребут улицы Талица (дорога на Порошино), Короленко и Володарского. В завершение подрядчики «пройдутся» по улице Левитана. Ее оставили на пятницу, 18 января.

- Нередко на второстепенных улицах водители оставляют свои машины на обочинах дорог, они мешают спецтехнике, - рассказали в администрации города Кирова. - В таких случаях работники дорожных служб должны сообщить в Госавтоинспекцию. Сотрудники ГИБДД составляют протокол о неправильной парковке и эвакуируют автомобиль.

Подрядчики настоятельно просят автовладельцев обращать внимание на знаки, которые устанавливаются перед снегоуборкой в зоне расчистки.

Кстати, один водитель успел в последний момент остановить погрузку своего автомобиля на эвакуатор. Машину хотели увезти с участка дороги на улице Советской (вблизи перекрестка с Казанской), потому что она мешала очищать обочину.