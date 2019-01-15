Соседи по коммунальной квартире украли у кировчанки телевизор, 50 тысяч рублей и 750 евро

СЕГОДНЯ 16:40 2019-01-15T16:40:19+03:00

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О краже 23-летняя уроженка Кирова узнала от своей родственницы. Ведь именно ей девушка оставила имущество на хранение, тогда как сама уехала жить в другой город.

- Девушка обратилась в полицию и рассказала, что из квартиры пропал телевизор, 60 тысяч рублей и 750 евро, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области. - В трехкомнатной квартире на момент похищения жили три человека: родственница потерпевшей, молодой человек и девушка.

Оказалось, что когда хозяйка вышла из дома, то забыла запереть дверь в свою комнату на ключ. Этим воспользовались ее соседи по «коммуналке». Парень стащил деньги и телевизор, а вот девушку больше привлекла «валюта».

Подозреваемым в краже, совершенной с причинением значительного ущерба, грозит до пяти лет лишения свободы.