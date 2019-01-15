2019-01-15T13:43:48+03:00
Происшествия

Двоим жителям Чепецка грозит пять лет за нападение на полицейских

Следственный комитет завел уголовное дело
Мария ПЕТРОВА
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В ночь с 3 на 4 января пьяные мужчины напали на полицейских. Фото: vk.com/chepetskruВ ночь с 3 на 4 января пьяные мужчины напали на полицейских. Фото: vk.com/chepetskru
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Сам инцидент произошел в ночь с 3 на 4 января. Подвыпившие братья на выходе из развлекательного заведения Чепецка решили помериться силой со стражами порядка, которые дежурили неподалеку. Подойдя к полицейским, они начали махать кулаками. Для того чтобы утихомирить разбушевавшихся молодых людей, правоохранителям пришлось сделать пару выстрелов из табельного оружия в воздух. Правда, эти меры оказались тщетны. Успокоить мужчин помог другой наряд полиции, прибывший к развлекательному заведению.

Сейчас чепецкие следователи выясняют все обстоятельства драки и нападения.

- По факту возможного применения ими насилия в отношении сотрудников полиции, находящихся при исполнении служебных обязанностей, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», - уточнили в пресс-службе областного Следственного комитета.

Санкции статьи предусматривают штраф до 200 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

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