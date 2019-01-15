2019-01-15T13:38:13+03:00
Общество

В Кирове пройдет кубок ПФО по силовым видам спорта «Сила Вятки»

В нем смогут принять участие и дети-сироты, и инвалиды
Елизавета Захарова
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Участники «Силы Вятки» смогут проверить себя и свои способности практически в десяти дисциплинах. Фото: Андрей КирилловУчастники «Силы Вятки» смогут проверить себя и свои способности практически в десяти дисциплинах. Фото: Андрей Кириллов
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В Кирове пройдет Открытый кубок Приволжского федерального округа по силовым видам спорта «Сила Вятки». По инициативе организаторов в этом году в них смогут принять участие и дети-сироты, и инвалиды.

- Дети-сироты и инвалиды будут соревноваться все же скорее между собой, - пояснил организатор соревнований Андрей Кириллов. - А вот быть на одной соревновательной площадке они смогут с известными спортсменами: победителем самого престижного турнира «Олимпия» в США, Лас-Вегасе, Николаем Пышминцевым, мастером спорта международного класса Станиславом Бахтиным (Кировская область) и мастером спорта международного класса Валерием Мухаметдиновым (Киров).

Участники смогут проверить себя и свои способности практически в десяти дисциплинах. Это пауэрлифтинг, жим штанги лежа, становая тяга, народный жим, русский жим (НАП), подъем штанги на бицепс, перетягивание каната, мас-рестилинг. Для дивизионов будут отдельные дисциплины: безэкипировочный, софт-экипировочный жим и однослойная экипировка.

Соревнования пройдут 23-24 февраля 2019 года на площадке Кировского лесопромышленного колледжа. Чтобы принять участие в открытом кубке «Сила Вятки», необходимо пройти регистрацию.

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