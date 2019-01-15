В Кирово-Чепецком районе 12-летняя девочка сбежала из дома

СЕГОДНЯ 12:53 2019-01-15T14:36:17+03:00

Информация о пропавшем ребенке появилась в группе отряда по розыску сбежавших из домов, интернатов детей. Фото: vk.com/ornkirov

Почти сутки от подростка нет вестей

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Ориентировку на Лялю Жукову опубликовал сегодня отряд по розыску несовершеннолетних «Первый». 12-летняя девочка ушла из дома в деревне Салтыки Кирово-Чепецкого района 14 января, около восьми часов вечера. Всю ночь ребенка не было дома, и на утро она не появилась.

На вид Ляле 15 лет. Она худощавого телосложения, ростом 160 сантиметров с темными до плеч волосами.

Когда подросток уходил из дома, то был одет в белую куртку с капюшоном, черный шарф, синие джинсы, на ногах черные кроссовки на платформе.

Если вам что-либо известно о Ляле, просьба незамедлительно связаться с волонтерами по телефонам: 8(800)350-76-25, 8(922)956-65-15 (Галина Андреева) или 02, 112.