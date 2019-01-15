Кировчанка лишилась 70 тысяч рублей, поверив, что ее карту заблокировали

СЕГОДНЯ 12:30 2019-01-15T12:48:54+03:00

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Потерпевшей пришло СМС-сообщение о том, что ее карта заблокирована. Жительница Кирова решила позвонить по номеру, с которого пришло оповещение. Она подумала, что «смску» прислал банк.

- Мужчина, который ответил потерпевший, представился работником банка, - рассказали в пресс-службе УМВД по Кировской области. - Он убедил женщину, что идти в банк не нужно, а проблему можно решить по телефону. Мужчина говорил быстро и не давал потерпевшей ни на секунду задуматься, поэтому ему удалось выманить пароль для списания средств.

Только после того, как диалог с лжебанкиром закончился, женщина прочитала сообщение еще раз и поняла, что ее обманули. Дозвониться до «банка» второй раз у нее уже не получилось.

В результате обманутая потеряла 70 тысяч рублей.

Мошенник по телефону выманил у женщины 70 тысяч рублей. Рассказ потерпевшей.Видео: пресс-служба УМВД по Кировской области

Кстати, этот случай не первый. Мошенники, используя эту схему, обманули уже как минимум десять кировчан и заполучили порядка 600 тысяч рублей.