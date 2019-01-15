В Кирово-Чепецке пара сожителей обокрала как минимум пять дач

СЕГОДНЯ 11:43 2019-01-15T14:33:26+03:00

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Двое жителей поселка Перекоп не один раз наведывались в домики местного садоводческого общества. По версии полиции, на их счету уже как минимум пять краж. Искать злоумышленников стали после очередного инцидента. У жительницы Кирово-Чепецка из садового дома украли тюлевые шторы и 30 метров проводки.

- Женщина сообщила в полицию о пропаже, а также о том, что навесной замок на двери был сорван, - рассказали в пресс-службе УМВД по Кировской области. - По факту кражи завели уголовное дело по ч. 3 ст. 158 «Кража с незаконным прониконовением в жилище». В первую очередь стали проверять всех местных жителей, а затем тех, кто уже имел судимости.

Как оказалось, не зря, потому что подозреваемых быстро нашли. Ими оказались мужчина и женщина, проживающие в этом поселке. В полиции сообщили, что оба уже были судимы.

В их доме нашли пропавшие тюль и провода, а еще некоторые другие вещи, которые пара незаконно присвоила. Обоим грозит по шесть лет провести за решеткой.