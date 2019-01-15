Пожар в Слободе Корчемкино: огонь полностью уничтожил одну из четырех квартир дома

СЕГОДНЯ 11:35 2019-01-15T12:29:28+03:00

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Сегодня, 15 января 2018 года, в слободе Корчемкино произошел сильный пожар: по непонятным причинам вспыхнул дом, где проживало четыре семьи. Пожар начался в 8.20. На данный момент сотрудники МЧС все еще продолжают работу по ликвидации огня, проливке здания.

Причины возгорания неизвестны. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe

- Одна из квартир пострадала сильно, в других помещениях обгорели крыша, стены, - пояснили в пресс-службе ведомства. - Точной информации об ущербе, причинах нет - на месте работают спасатели. Никто из жильцов не пострадал.

Пожарные четвертый час продолжают работы по проливке и ликвидации последствий возгорания. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe

О том, что в Нововятском районе горит дом, очевидцы написали в социальных сетях.

- Последние новости: у Ольги Сергеевны, Люды Унжаковой и у Заботиной сгорело все, - написали в группе «КУ-43». Успели только документы вынести. Ольгу Сергеевну увезли в больницу.

В комментариях кировчане незамедлительно стали предлагать погорельцам помощь.