Полиция разыскивает подозреваемого в грабеже магазина на Московской
Сотрудники полиции разыскивают в Кирове подозреваемого в грабеже. 4 января примерно в 19. 30 мужчина вынес из магазина на улице Московской бутылку коньяка. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Кировской области.
Приметы подозреваемого: на вид ему 35-40 лет, среднего телосложения, рост 160-165 сантиметров, на лице рыжая щетина. Мужчина был одет в черную вязаную шапку, темные джинсы, черные кроссовки и темно-синюю куртку до бедра с капюшоном. На куртке есть два оранжевых кармана с замками и надпись с оранжевыми буквами на иностранном языке.
В Кирове разыскивают подозреваемого в грабеже магазина на Московской.Видео: УМВД по Кировской области
Если вы узнали мужчину на видеозаписи, просьба сообщить об этом в полицию по номерам: (8332) 67-43-20, 8-961-566-58-88 или 02 (102 с мобильного телефона).