Кировчане смогут посмотреть на лунное затмение

СЕГОДНЯ 10:18 2019-01-15T14:23:27+03:00

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21 января 2019 года произойдет полное лунное затмение. Жители Кировской области не увидят пиковую фазу, когда светило полностью уйдет в тень Земли. Однако кировчане все же смогут наблюдать частичное затмение.

Кировские астрономы-любители рассказали, что во время полной фазы затмения Луна для жителей нашего региона скроется за горизонтом.

Наблюдать это явление лучше всего через бинокль или телескоп. Но и невооруженным взглядом все будет прекрасно видно.

Затмение начнется в 05.36 утра. Максимальная фаза наступит в 08.12 (к этому времени Луна уже исчезнет из поля зрения).А вот окончание события предсказывают на 10.48.