На Павла Корчагина убили 40-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 09:59 2019-01-15T14:21:37+03:00

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В выходные в Кирове произошло убийство. В ночь с 12 на 13 января в квартире одного из домов на Павла Корчагина компания распивала спиртные напитки. В какой-то момент трое отдыхающих поссорились, между ними завязалась драка.ч

- 45-летний гость схватил нож и нанес им удары по телу 40-летней хозяйки, - отметили в СУ СК РФ по Кировской области. - Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Также мужчина нанес несколько ударов ее 49-летнему сожителю. Его срочно доставили в больницу. Подозреваемый сбежал с места преступления, однако вскоре его задержали. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося и занимаются сбором доказательств.