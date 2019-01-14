Концентрация опасных веществ в реке Сандаловке превышает норму в 60 раз

СЕГОДНЯ 19:02 2019-01-14T19:02:03+03:00

За девять месяцев концентрация опасных веществ в речке не изменилась Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Специалисты министерства охраны окружающей среды взяли пробы из реки Сандаловки. Оказалось, что все нормативы загрязняющих веществ в ней превышены в десятки раз.

- В пробах обнаружились высокие концентрации иона аммония и фосфатов, - рассказали в правительстве Кировской области. - Так, максимально допустимые пределы первых превышены в 57,2 раза, а вторых - в 29 раз. Эти показатели говорят о том, что предприятие, которое сбрасывает сточные воды в реку не следит за нормативами.

Это уже не первый раз, когда специалисты обнаружили опасные вещества в речке. Первый раз предприятию ООО «Зверохозяйство «Вятка» указали на нарушения еще в апреле 2018 года. Тогда организации предписали снизить концентрацию «химикатов» до допустимой нормы. Однако, внеплановая проверка дала понять, что ситуация не исправилась.

Юрлицо привлекли к административной ответственности. Организацию оштрафовали на десять тысяч рублей и выдали очередное предписанию. В министерстве обещали взять дело под контроль и следить за ситуацией.