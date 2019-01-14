Дмитрия Шерстнева назначили на должность первого заместителя прокурора области

СЕГОДНЯ 18:42 2019-01-14T18:42:18+03:00

Мужчина начал карьеру в прокуратуре еще в 1997 году Фото: Евгений ДЕМИХОВ

Службу в силовых структурах он начал больше двадцати лет назад

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В органы прокуратуры Дмитрий Александрович поступил на работу еще в 1997 году. Тогда он занимал должность следователя.

- Карьера Дмитрия Шерстнева началась в прокуратуре Ленинского района города Ульяновска, - рассказали в прокуратуре Кировской области. - Позднее его перевели в Башкортостан.

С 2013 по 2018 год он служил в должности заместителя прокурора Ульяновской области.

Дмитрий Шерстнев имеет различные награды. В частности его работа поощрена нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу» и «За верность закону» первой степени.