В Кирове учредили новое управление

СЕГОДНЯ 18:03 2019-01-14T18:07:19+03:00

Целый год в администрации города готовились к его появлению

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Управление дорожной и парковой инфраструктуры Кирова образовалось после реорганизации Дирекции дорожного хозяйства и присоединения к ней Дирекции зеленого хозяйства. Директором новой структуры назначили Альберта Гутнова.

- О создании такой единой службы сити-менеджер говорил еще в январе 2018 года, - рассказали в администрации Кирова. - В течение года шла работа по реорганизации.

Ведомство будет заниматься дорожной деятельностью (ремонтом, содержанием, реконструкцией), обеспечением безопасности дорожного движения, содержанием и благоустройством мест общего пользования и массового отдыха кировчан, организацией похоронного дела в городе, а также охраной окружающей среды и озеленением Кирова.

На управление возложили обязанность по исполнению таких федеральных проектов, как «Безопасные и качественные дороги» и «Формирование комфортной городской среды», на территории города.