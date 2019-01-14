В Кирове у банды молодых людей изъяли 700 граммов наркотиков

СЕГОДНЯ 17:28 2019-01-14T17:59:28+03:00

Членов сообщества могут посадить в тюрьму на десять лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На них завели дело за участие в преступном сообществе

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Группа, в которую входили пятеро жителей Кировской области, распространяла запрещенные вещества не один месяц. Самому старшему из них 25 лет, а вот младшему еще не исполнилось и 20. Среди молодых людей была девушка.

- Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали их по подозрению в распространении наркотиков через тайники-закладки, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области. - На них завели дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». У подозреваемых изъяли порядка 700 граммов наркотических средств.

Следствие выяснило, что в группе была своя иерархия: девушка занималась фасовкой незаконных веществ, один молодой человек стал отвечать за хранение, а все остальные сбывали наркотики. Так преступление перешло в другую категорию. Их стали подозревать в участии в преступном сообществе. На молодых людей завели дело по ч. 4 ст. 210 УК РФ.

Если их признают виновными, то могут отправить за решетку на десять лет.

Сейчас двое подозреваемых находятся под стражей, а трое - под подпиской о невыезде.