2019-01-14T16:54:06+03:00
Происшествия

Подрядчики вывели на улицу сто единиц снегоуборочной техники по поручению сити-менеджера

За пять рабочих дней из города вывезли почти 90 тысяч кубометров снега
Евгений ДЕМИХОВ
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Очисткой улиц от снега подрядчики занимаются круглосуточно. Фото: vk.com/public139196350Очисткой улиц от снега подрядчики занимаются круглосуточно. Фото: vk.com/public139196350
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Рейды в новогодние выходные главы администрации Кирова по заснеженным улицам города закончились для подрядчиков очередным поручением. На этот раз сити-менеджер приказал качественнее заниматься уборкой снега с дорог и тротуаров.

- После поручения Ильи Вячеславовича подрядчики стали выводить на улицы до 100 единиц техники, - рассказали в администрации Кирова. - С 9 января снеговывоз составил порядка 84,7 тысячи кубометров. Однако от руководителей территориальных управлений все равно продолжают поступать жалобы. Так, на улицах Молодой Гвардии, Свободы, Казанской, Сурикова и Пугачева снег убирают недостаточно хорошо.

Большие нарекания возникают и по тротуарам, и это несмотря на то, что ручную очистку пешеходных дорожек и остановок в городе ежедневно осуществляют до 80 человек. Подрядчикам поручили пересмотреть количество рабочих и увеличить его до ста.

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