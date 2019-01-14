В Кировской области пропал 42-летний мужчина

СЕГОДНЯ 15:58 2019-01-14T16:06:23+03:00

Он выехал из Малмыжа в Вятские Поляны и не вернулся

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Кировчан просят помочь найти 42-летнего Евгения Ардашева. Мужчина утром 8 января выехал из Малмыжа в Вятские Поляны. С тех пор никаких вестей о местонахождении Евгения нет. Об этом сообщили волонтеры поискового движения «Лиза Алерт» в Кирове.

Приметы пропавшего: плотное телосложение, рост 180 см, короткие темные волосы, голубые глаза. Мужчина был одет в темную куртку с капюшоном, серые штаны и темные ботинки. С собой он взял черную спортивную сумку «Adidas».

Если вы знаете, где находится мужчина, просьба позвонить по номерам: 8(800)700-54-52 или 112. Напомним, что в Кировской области продолжаются поиски 14-летней Карины Гущиной. Подросток пропал в субботу, 12 января.