2019-01-14T16:06:23+03:00
Общество

В Кировской области пропал 42-летний мужчина

Он выехал из Малмыжа в Вятские Поляны и не вернулся
Анна КРЮКОВА
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Мужчина выехал из Малмыжа и пропал. Фото: vk.com/lizaalert_kirovМужчина выехал из Малмыжа и пропал. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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Кировчан просят помочь найти 42-летнего Евгения Ардашева. Мужчина утром 8 января выехал из Малмыжа в Вятские Поляны. С тех пор никаких вестей о местонахождении Евгения нет. Об этом сообщили волонтеры поискового движения «Лиза Алерт» в Кирове.

Приметы пропавшего: плотное телосложение, рост 180 см, короткие темные волосы, голубые глаза. Мужчина был одет в темную куртку с капюшоном, серые штаны и темные ботинки. С собой он взял черную спортивную сумку «Adidas».

Если вы знаете, где находится мужчина, просьба позвонить по номерам: 8(800)700-54-52 или 112. Напомним, что в Кировской области продолжаются поиски 14-летней Карины Гущиной. Подросток пропал в субботу, 12 января.

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