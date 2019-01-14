2019-01-14T16:07:46+03:00
Происшествия

Кировчанка получила 160 часов обязательных работ за проникновение в чужую квартиру

Пьяная девушка поссорилась с соседкой по коммунальной квартире
Елизавета Захарова
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Девушка вошла в незапертую дверь комнаты в коммунальной квартиреДевушка вошла в незапертую дверь комнаты в коммунальной квартиреФото: Александр ГЛУЗ (архив)
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В Первомайском районе города Кирова молодая девушка незаконно проникла в квартиру своей обидчицы. За желание продолжить разговор и выяснить отношения кировчанку приговорили к 160 часам обязательных работ. Об этом сообщила прокуратура Первомайского района.

Преступление произошло еще 30 июня 2018 года. Обе кировчанки проживали в коммунальной квартире на улице Боровой, но знакомы они не были. В тот день между ними возникла ссора, но потерпевшая ушла от неприятного разговора к себе в квартиру.

Но это не остановило пьяную кировчанку: она проникла в комнату потерпевшей через незапертую входную дверь.

Мировой судья участка № 68 Первомайского судебного района города рассмотрел уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища», возбужденное в отношении 24-летней кировчанки.

Девушку приговорили к 160 часам обязательных работ, с отбыванием наказания в специализированных местах.

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