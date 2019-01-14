В Киров-Чепецке сын насмерть забил 92-летнюю мать кочергой
Ссора произошла в субботу, 12 января, в деревне Селезениха Кирово-Чепецкого района. 63-летний хозяин дома, проживающий с матерью, был пьян. Около десяти часов вечера они поссорились.
- Мужчина взял в руки кочергу и несколько раз ударил свою 92-летнюю мать по голове, - рассказали «Комсомолке» в СУ СКР по Кировской области. - Смерть от травм наступила не сразу. Мужчина стал звонить в полицию только на следующее утро, когда понял, что престарелая женщина умерла.
Мужчину задержали и сейчас допрашивают. На него завели дело по ч. 4 ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.