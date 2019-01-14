2019-01-14T14:07:30+03:00
Происшествия

В Киров-Чепецке сын насмерть забил 92-летнюю мать кочергой

На следующий день он сам вызвал полицию, когда понял, что женщина мертва
Евгений ДЕМИХОВ
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От ударов старушка погибла не сразу, ее смерть обнаружилась на следующий день. Фото: СУ СКР по Кировской областиОт ударов старушка погибла не сразу, ее смерть обнаружилась на следующий день. Фото: СУ СКР по Кировской области
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Ссора произошла в субботу, 12 января, в деревне Селезениха Кирово-Чепецкого района. 63-летний хозяин дома, проживающий с матерью, был пьян. Около десяти часов вечера они поссорились.

- Мужчина взял в руки кочергу и несколько раз ударил свою 92-летнюю мать по голове, - рассказали «Комсомолке» в СУ СКР по Кировской области. - Смерть от травм наступила не сразу. Мужчина стал звонить в полицию только на следующее утро, когда понял, что престарелая женщина умерла.

Мужчину задержали и сейчас допрашивают. На него завели дело по ч. 4 ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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