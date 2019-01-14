На мать, истязавшую дочь в Кирово-Чепецке, возбудили второе уголовное дело

СЕГОДНЯ 12:25 2019-01-14T14:05:52+03:00

Женщина не водила свою дочь в детский сад и больницу. Фото: kirov.sledcom.ru

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На 24-летнюю жительницу Кирово-Чепецка, истязавшую свою дочь, возбудили еще одно уголовное дело. Выяснилось, что в 2018 году молодая мать не только наносила побои своей дочери, но и не выполняла обязанности по воспитанию ребенка.

- Женщина не водила девочку в детский сад, не водила ее в больницы и не лечила самостоятельно, не обеспечивала ее сезонной одеждой, - отметили в СУ СК РФ по Кировской области. - Этим она ставила жизнь и здоровье дочери под угрозу.

Сейчас новое уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» соединили в одно производство с делом по истязанию ребенка.

Напомним, что в декабре воспитатели кирово-чепецкого детского сада обратились в полицию. Они сообщили, что обнаружили на теле четырехлетней девочки синяки. Ребенка доставили в больницу.