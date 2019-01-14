2019-01-14T11:23:57+03:00
Происшествия

Зубами стянул кольцо с пальца: житель Лузы дважды ограбил знакомого

За один день мужчина украл у приятеля почти четыре тысячи рублей и ювелирное украшение
Евгений ДЕМИХОВ
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В первый раз вор вытащил деньги из кармана знакомого, а во второй - стянул зубами кольцо у него же с пальцаВ первый раз вор вытащил деньги из кармана знакомого, а во второй - стянул зубами кольцо у него же с пальцаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Оба раза преступник пытался стащить ценности втихую, и оба раза его замечали. Мужчины выпивали в гостях общего знакомого. 54-летний житель Лузского района знал, что у собутыльника в кармане брюк лежат деньги. Он вытащил купюры, когда заметил, что приятель задремал.

- Потерпевший заметил, что его обкрадывают, но среагировать не успел, - рассказали в прокуратуре Кировской области. - Злоумышленник выбежал из квартиры. Он вытащил из кармана потерпевшего 3,7 тысячи рублей, которые впоследствии потратил.

Заявившись в квартиру второй раз, житель Лузы увидел, что его (уже бывший) приятель снова спит. Недолго думая, он стянул зубами с пальца знакомого золотое кольцо стоимостью 7,2 тысячи рублей. Неудачливого грабителя снова увидели. Но остановить не успели - мужчина убежал.

В итоге грабителя задержали. На него завели дело по статье «Грабеж». Кстати, до этого его уже судили по той же самой статье.

На этот раз его признали виновным и присудили два года и шесть месяцев колонии общего режима.

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