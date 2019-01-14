В Кирове определили места для четырех детсадов

СЕГОДНЯ 10:22 2019-01-14T16:14:33+03:00

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В первом квартале 2019 года начнут строить четыре детских садика. Уже определились с точными адресами, где их поставят. Детсад на 270 мест будет построен на улице Заводской, 10а, аналогичный - на Харьковской, 6.

- Садик на 260 мест откроют в Нововятске, на улице Гагарина, 2а, - уточнили в Министерстве образования Кировской области. - Еще одно учреждение на 220 детей начнут строить в жилкомплексе «Метроград». В нем, кстати, будет плавательный бассейн.

Детские сады, которые достроили в 2018 году, уже начинают заполняться. Вскоре 1580 детей начнут ходить в новые учреждения: уже выдали 401 путевку.

В министерстве также рассказали, как обстоят дела с ребятишками ясельного возраста. На данный момент в очереди на места в детсадах стоит 2,2 тысячи семей, у которых есть дети до трех лет. Решить эту проблему планируют при помощи ремонта уже построенных детских садов и перепрофилирования групп кратковременного пребывания в группы полного дня. Таким образом, уже в этом году хотят пристроить 455 малышей.