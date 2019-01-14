Полицейские задержали жителя Вятских Полян, укравшего 15 телефонов

СЕГОДНЯ 09:51 2019-01-14T09:59:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 11 декабря в полицию Вятских Полян обратились сотрудники местного магазина на улице Мира. Они пояснили, что неизвестный разбил в помещении оконное стекло и украл 15 телефонов. Ущерб от кражи составил около 480 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Кировской области.

- На днях сотрудники уголовного розыска задержали в Вятских Полянах подозреваемого и доставили его в отдел, - отметили в ведомстве. - Как выяснилось, все похищенные смартфоны он успел сдать в ломбарды.

В отношении 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.