2019-01-14T09:59:19+03:00
Происшествия

Полицейские задержали жителя Вятских Полян, укравшего 15 телефонов

Сумма ущерба составила около 480 тысяч рублей
Анна КРЮКОВА
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Мужчина разбил стекло, чтобы попасть в помещениеМужчина разбил стекло, чтобы попасть в помещениеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В пятницу, 11 декабря в полицию Вятских Полян обратились сотрудники местного магазина на улице Мира. Они пояснили, что неизвестный разбил в помещении оконное стекло и украл 15 телефонов. Ущерб от кражи составил около 480 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Кировской области.

- На днях сотрудники уголовного розыска задержали в Вятских Полянах подозреваемого и доставили его в отдел, - отметили в ведомстве. - Как выяснилось, все похищенные смартфоны он успел сдать в ломбарды.

В отношении 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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