Жители Слободского обокрали заправку, чтобы сходить в бар

СЕГОДНЯ 19:58 2019-01-13T19:58:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 9 января, неизвестные украли с заправки в Слободском конвекторный обогреватель. Сотрудники АЗС сообщили о случившемся в полицию. Ориентировку на злоумышленников передали сотрудникам Росгвардии по Кировской области.

- Вскоре росгвардейцы обнаружили схожего по приметам молодого человека в местном баре, - отметили в ведомстве. - Он признался в краже и сообщил, что украл обогреватель вместе со своим приятелем. Сделали они это для того, чтобы продать оборудование и купить спиртное.

Злоумышленника задержали и передали следственно-оперативной группе для дальнейших разбирательств. Через некоторое время сотрудники Росгвардии доставили в отдел полиции второго подозреваемого. Им оказался неработающий житель Слободского.