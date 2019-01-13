2019-01-13T19:07:38+03:00
Общество

Прогноз погоды: на неделе Киров завалит снегом

Наибольшее количество осадков ожидается в среду
Анна КРЮКОВА
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Снег прекратится только в воскресенье утромСнег прекратится только в воскресенье утромФото: Олег УКЛАДОВ
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Синоптики предупреждают кировчан о метелях и сильном ветре. Всю следующую неделю в Кирове будет идти снег. Из-за этого на дорогах ожидаются снежные накаты и гололедица.

Начало недели будет пасмурным и снежным. В понедельник и во вторник температура воздуха днем составит -8…-9 градусов. Ночью ожидается - 12 градусов.

Наибольшее количество осадков выпадет в среду, 16 января. В этот день в Кирове потеплеет до -2 градусов днем и -6 градусов ночью. Снег будет идти с утра до поздней ночи. Ожидается, что за сутки в нашем городе выпадет около 7 мм осадков. Ветер будет дуть со скоростью 7-15 м/с.

В четверг и в пятницу в Кирове также ожидается сильный снег. Днем температура воздуха составит -4…-6 градусов, ночью будет -6…-8. Снегопады прекратятся только в воскресенье утром, 29 января.

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