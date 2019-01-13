В Кирове установили палатку для ночлега бездомных людей

СЕГОДНЯ 16:57 2019-01-13T17:05:41+03:00

Пунктом обогрева можно воспользоваться с 19.00 часов до 07.00

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На улице Крупской в Кирове открылась палатка для ночлега бездомных людей. Там люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут находиться с 19.00 до 07.00 часов утра.

Сооружение находится на улице Крупской. Фото: vk.com/pomoshchbezdomnym

Палатку установили волонтеры группы совместной помощи бездомным и малоимущим людям «Одиноких. NET». Также помогали неравнодушные кировчане.

В палатке даже есть несколько кроватей. Фото: vk.com/pomoshchbezdomnym

- Будем надеяться, что этот пункт обогрева-ночлега послужит на благо города и выручит немало бездомных людей, особенно в морозы, - сообщают добровольцы.

Неравнодушные кировчане помогали волонтерам устанавливать палатку.Фото: vk.com/pomoshchbezdomnym

В палатке для ночлега есть свет и отопление. Большая часть площади застелена деревянным настилом. Кроме того, в палатке установлены кровати. Всего на ночлег в ней могут остаться до 20 человек.