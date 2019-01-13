В Кирове установили палатку для ночлега бездомных людей
На улице Крупской в Кирове открылась палатка для ночлега бездомных людей. Там люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут находиться с 19.00 до 07.00 часов утра.
Сооружение находится на улице Крупской. Фото: vk.com/pomoshchbezdomnym
Палатку установили волонтеры группы совместной помощи бездомным и малоимущим людям «Одиноких. NET». Также помогали неравнодушные кировчане.
В палатке даже есть несколько кроватей. Фото: vk.com/pomoshchbezdomnym
- Будем надеяться, что этот пункт обогрева-ночлега послужит на благо города и выручит немало бездомных людей, особенно в морозы, - сообщают добровольцы.
Неравнодушные кировчане помогали волонтерам устанавливать палатку.Фото: vk.com/pomoshchbezdomnym
В палатке для ночлега есть свет и отопление. Большая часть площади застелена деревянным настилом. Кроме того, в палатке установлены кровати. Всего на ночлег в ней могут остаться до 20 человек.