В Кирово-Чепецком районе разыскивают 14-летнюю девочку
Кировчан просят помочь разыскать 14-летнюю Карину Гущину. Подросток пропала в субботу, 12 января. В последний раз ее видели около 20.00 в селе Бурмакино Кирово-Чепецкого района. С тех пор ничего о местонахождении девушки неизвестно. К поискам Карины подключились волонтеры отряда по розыску несовершеннолетних «Первый» и сотрудники УМВД.
Приметы пропавшей: среднее телосложение, рост – 165 сантиметров, длинные темно-русые волосы с рыжим оттенком. В момент исчезновения Карина была одета в зеленую спортивную кофту, черные брюки и кроссовки.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просьба сообщить по номерам: 8-800-350-76-25 или 02 (102 с мобильного).