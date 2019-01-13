В Кирово-Чепецком районе разыскивают 14-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 16:09 2019-01-13T16:09:25+03:00

В последний раз Карину видели в селе Бурмакино. Фото: vk.com/ornkirov

Карина Гущина ушла из дома в выходные и не вернулась

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Кировчан просят помочь разыскать 14-летнюю Карину Гущину. Подросток пропала в субботу, 12 января. В последний раз ее видели около 20.00 в селе Бурмакино Кирово-Чепецкого района. С тех пор ничего о местонахождении девушки неизвестно. К поискам Карины подключились волонтеры отряда по розыску несовершеннолетних «Первый» и сотрудники УМВД.

Приметы пропавшей: среднее телосложение, рост – 165 сантиметров, длинные темно-русые волосы с рыжим оттенком. В момент исчезновения Карина была одета в зеленую спортивную кофту, черные брюки и кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просьба сообщить по номерам: 8-800-350-76-25 или 02 (102 с мобильного).