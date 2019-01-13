В Зуевском районе в аварии погибли женщина и ее 4-летний сын

СЕГОДНЯ 11:18 2019-01-13T11:18:48+03:00

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В субботу, 12 января, в Зуевском районе случилась страшная авария. Около 14.00 часов на 92-м километре дороги Киров-Фаленки автомобиль «Лада Гранта» выехал на встречную полосу. В этот момент он столкнулся с иномаркой Toyota Land Cruiser. Об этом сообщили в УМВД по Кировской области.

- В результате ДТП погибли два пассажира «Лада Гранта»: 36-летняя женщина и ее 4-летний сын, - уточнили в ведомстве.

Водитель «Лады» и пассажирToyota получили травмы. Их срочно госпитализировали. Сейчас по факту аварии проводится проверка.

Кировчанам напоминают, что 12 января в Кировской области в ДТП погибли 4 человека. Все аварии связаны с выездом на полосу встречного движения. Жителей города призывают совершать обгон, только убедившись в безопасности маневра. Необходимо выбирать оптимальную скорость и соблюдать дистанцию между транспортными средствами.