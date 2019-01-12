22-летний убийца из Кирова задержан в Йошкар-Оле

СЕГОДНЯ 13:29 2019-01-12T13:29:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром в среду, 9 января, в Йошкар-Оле женщина обнаружила бездыханное тело своего избитого брата. Поисками преступника занялись патрульные Росгвардии. Через несколько часов, объезжая город, патруль встретил мужчину, схожего по приметам с убийцей. На одежде молодого человека было много бурых пятен, похожих на следы крови. Его задержали для установления личности.

- Выяснилось, что молодому человеку 22 года и живет он в Кирове, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Республике Марий Эл. - Накануне он выпивал с убитым приятелем в его квартире. Мужчины поссорились, начали драться. В итоге кировчанин нанес потерпевшему травмы, несовместимые с жизнью. После этого молодой человек сбежал с места ЧП.

Также установлено, что с декабря 2018 года кировчанин находился в федеральном розыске: он совершил преступление на территории Москвы.