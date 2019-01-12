2019-01-12T12:53:44+03:00
Происшествия

По требованию прокуратуры в Кирове снесут 21 ветхий дом

Аварийные здания могут обрушиться и нанести вред здоровью кировчан
Александр ЧАРУШИН
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9 января суд удовлетворил иск прокуроров о сносе зданий9 января суд удовлетворил иск прокуроров о сносе зданийФото: Владимир ВОРСОБИН
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В Ленинском районе города Кирова прокуроры осмотрели расселенные многоквартирные дома, которые признаны аварийными и должны быть снесены. Все они находятся в плачевном состоянии и могут обрушиться в любой момент. Причем, практически ни у одного из этих зданий не установлено защитных ограждений.

- Аварийные дома стоят вблизи жилых многоквартирных домов, - сообщает прокуратура Ленинского района города Кирова. - Не исключено, что в них могут попасть местные жители, в том числе дети и подростки. Дома могут обрушиться и нанести вред здоровью кировчан. В суд направлен иск с обязательством администрации города Кирова снести ветхие здания.

9 января суд удовлетворил иск прокуроров. Теперь на территории города снесут 21 аварийный дом. Так, в списке оказались здания, расположенные на ул. Блюхера и Тюленина в Кирове, а также на ул. Комсомольской в Лянгасово.

Напомним, недавно в городе снесли горнолыжный комплекс «Калинка – Морозов». По заверениям экологов, работа этого объекта нанесла вред природе и даже изменила русло речки Хлыновки.

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