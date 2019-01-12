Илья Шульгин о бесплатных катках: «Эксперимент в Вересниках удался»

СЕГОДНЯ 12:26 2019-01-12T12:26:39+03:00

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Вчера, 10 января, глава администрации Кирова Илья Шульгин побывал на общегородских бесплатных катках и проверил их состояние. Речь идет о катках на Театральной площади и пешеходной зоне улицы Спасской, а также в микрорайоне Вересники. Все три площадки ежедневно очищают от снега и шлифуют, а при необходимости и заливают дополнительный лед.

- Наш эксперимент в Вересниках удался, - приводит слова Шульгина пресс-служба города Кирова. - Я сам каждый день во время праздников бывал здесь и видел, что каток никогда не пустует. Думаю, здесь уже побывало полторы тысячи человек.

Также сити-менеджер поделился планами по подготовке Кирова к Новому году - 2020. Городские власти планируют охватить праздничными площадками Набережную Грина, юго-запад и Нововятск, а также украсить Театральную площадь еще интереснее, чем обычно.